Genova - “Faccio i complimenti alla squadra perché non era semplice venire a Torino e giocare una grande partita. Peccato soltanto per il risultato, meritavamo di più”: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta al termine della sfida contro la Juventus terminata 2-1 per i bianconeri con il gol realizzato da Ronaldo nel recupero su calcio di rigore.



Sugli episodi il mister rossoblu ha aggiunto: “Forse l’arbitro è stato troppo severo nei giudizi ma nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi non hanno mai mollato. Dobbiamo continuare così anche nelle prossime gare se vogliamo fare punti”.



Un’ultima battuta Thiago Motta l’ha fatta sulla Juventus: “Gioca molto bene e ha una grandissima rosa. Sono felice che i ragazzi siano scesi con la giusta mentalità mettendola in difficoltà”.