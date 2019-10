Genoa, Thiago Motta: «Rosa di livello, possiamo fare bene»

Genova - «Alla squadra ho fatto un discorso di cuore più che di testa. In quel momento era quello che mi veniva da dire»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta nel giorno della sua presentazione a Pegli dopo la prima seduta di allenamento avvenuta nella giornata di ieri.



Il neo tecnico ha ritrovato due ex compagni, Criscito e Pandev: «Mimmo è un giocatore di spessore che sarà fondamentale come capitano, mentre avere in gruppo uno come Goran conta moltissimo».



Ma l'attesa è soprattutto per Schone: «E' un giocatore che deve dare molto e mi aspetto tantissimo da lui. Sono fortunato ad avere giocatori di questo livello nella rosa e sono sicuro che potremo crescere ancora tutti insieme».