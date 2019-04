Genoa, tifosi in assemblea: appuntamento giovedì alla Sala Chiamata

Genova - Tifosi del Genoa in assemblea alla Sala Chiamata del Porto: l’appuntamento per tutti i supporter rossoblu è giovedì 2 maggio alle 21.



«L’assemblea è aperta a tutti coloro i quali hanno a cuore le sorti del Grifone di fronte a una situazione non più sostenibile – spiega il comunicato a firma Ultrà Genoa C.F.C 1893 - Insieme tracceremo la strada che non potrà che avere altro obiettivo che l'uscita di scena dell'attuale proprietario. Chiediamo infine a tutti i tesserati di evitare tassativamente qualsivoglia dichiarazione diretta alla tifoseria e di pensare a svolgere il lavoro per il quale sono pagati in maniera professionale e a raggiungere al più presto l'unico triste traguardo raggiungibile. E allora Genoani, appuntamento a giovedì, perché il Genoa non si fermerà al Sig. Preziosi, ma merita persone più degne del suo blasone e della sua storia».