Genoa - Torino 0-1 Si sblocca al Ferraris, segna Ansaldi

Genova - Genoa: Radu; Romero, Radovanovic, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Veloso, Sturaro, Criscito; Lapadula, Sanabria. All. Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Gunter, Kouamè, Pezzella, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Dalmonte, Pereira, Lakicevic.



Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti. All. Mazzarri. A disp: Ichazo, Rosati, Lukic, Singo, Damascan, Parigini, Bremer



Arbitro: Doveri di Roma



Primo Tempo

7' Poche emozioni davanti a un discreto numero di spettatori. Nord abbastanza vuota



9' Primo cartellino giallo per il Genoa: giallo a Lerager



15' Tiro di Sanabria respinto da Moretti



19' Giallo a N'Koulou per gioco scorretto



22' Colpo di testa di Zukanovic, palla fuori



32' Fuori per infortunio Sturaro, dentro Rolon



35' Sirigu salva su colpo di testa di Lerager, Genoa vicino al vantaggio



38' Tiro di Lapadula sul fondo



45' Saranno 3' di recupero



48' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

2' Lapadula di punta, palla alta



6' Giallo a Rolon per gioco scorretto



7' Fuori Sanabria, dentro Kouamè



11' Giallo a Romero per fallo di mano



12' Punizione di Baselli fuori



14' Gol Torino Ansaldi di potenza, Radu è battuto



20' Fuori Veloso, dentro Bessa