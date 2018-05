Genoa - Torino 1-2. Non basta Pandev, altro ko per il grifone

Genova - Genoa: Perin; Biraschi, El Yamiq, Izzo; Pereira, Bessa, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Medeiros, Lapadula. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Rossettini, Oprut, Cofie, Omeonga, Rigoni, Zammacchia, Rossi, Salcedo, Pandev.



Torino: Milinkovic-Savic; Nkoulou, Bonifazi, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Falque, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. A disp: Sirigu, Ichazo, Molinaro, Valdifiori, Acquah, Niang, Burdisso, Edera, Obi, Ferigra.



Arbitro: Illuzzi



Primo Tempo

6' Cross di Pereira dalla destra, Lapadula sfiora soltanto il pallone e l'azione sfuma



15' Cross di Ansaldi, para Perin senza problemi



17' Medeiros calcia, Milinkovic-Savic manda in corner



21' Giallo a Nkoulou per fallo su Lapadula



30' Gol Torino Belotti vede libero in area Falque che di piatto supera Perin



37' Problema muscolare per Izzo, al suo posto entra Omeonga



41' Medeiros tenta di imbeccare Lapadula che però viene anticipato da Milinkovic-Savic



45' Tiro di Omeonga, para in due tempi Milinkovic-Savic



47' Ansaldi atterra Medeiros, è giallo



48' Punizione battuta da Medeiros e palla che termina sul fondo. Finisce il primo tempo con il Genoa sotto 1-0 contro il Torino



Secondo Tempo

Fuori Veloso, dentro Pandev



5' Destro a giro di Laxalt, palla che termina sul fondo



11' Fuori Bessa, dentro Rossi



12' Gol Torino Baselli raddoppia segnando di destro. Il centrocampista era tutto solo in area di rigore



24' Giallo a Omeonga per gioco scorretto



34' Gol Genoa Pallonetto di Pandev e Milinkovic-Savic è battuto



38' Il Torino chiude in 10 per il rosso ad Ansaldi



39' Destro di Omeonga sul fondo



43' Pallonetto di Pandev e palla che finisce sulla parte alta della traversa



48' Finisce qui, il Genoa chiude il suo campionato con un'altra sconfitta