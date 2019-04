Genoa - Torino, Criscito: «Dobbiamo dare tutti di più»

Il capitano del Genoa ha espresso la sua delusione al termine della sconfitta contro i granata

Genova - «Inutile girarci intorno, non facciamo gol e questo è un problema. Dobbiamo lavorare per uscire da questa situazione soltanto se siamo tutti uniti»: lo ha annunciato il capitano del Genoa Domenico Criscito al termine della partita persa contro il Torino.



Campionato - «Non dobbiamo fare calcoli – ha proseguito – è tutto in mano nostra questo campionato. Per salvarci dobbiamo mettere la giusta cattiveria come abbiamo fatto in alcune partite».



Unità - Criscito ha poi lanciato un messaggio: «Restiamo uniti e lasciamo in secondo piano qualsiasi aspetto che non sia il bene del club».