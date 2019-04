Genoa - Torino, il tifo organizzato: «Preziosi, la pazienza è finita. Sabato stiamo fuori»

La rabbia verso il numero uno della dirigenza arriva dopo l'ennesimo derby perso

Genova - «Gradinata Nord vuota e niente striscioni allo stadio»: è arrivata in un comunicato la presa di posizione da parte dei tifosi organizzati del Genoa in vista della gara contro il Torino di sabato alle 15. Dalle 12.30 i supporter rossoblu si ritroveranno comunque davanti ai cancelli dello stadio per presidiarli come hanno spiegato in una nota



Rabbia - Gli Ultrà Genoa C.F.C 1893 e l’Acg in un comunicato hanno spiegato le ragioni della protesta: «La tifoseria organizzata ha preso unanime decisione di non rendersi più disponibile ad assistere ai "Giochi Preziosi" e rimarrà fuori dallo stadio in totale e definitiva contestazione al proprietario del Genoa C.F.C. 1893, che riteniamo debba essere giunto al capolinea. Naturalmente lo stadio sarà interamente spoglio dei nostri striscioni e delle nostre bandiere. Dopo aver considerato diverse possibilità in merito ad una possibile forma di contestazione nei suoi confronti, crediamo che questa possa davvero essere l'unica strada. E soprattutto riteniamo sia davvero arrivato il momento nel quale dire, senza mezzi termini, che chi ha il Genoa davvero nel cuore, non vuole più aver nulla a che fare con questo personaggio. I risultati sportivi (che con campionati a 16 o 18 squadre ci avrebbe già visti retrocedere più volte) e la gestione finanziaria del Genoa, sono sotto gli occhi di tutti e non solo dei tifosi. Continue vendite e bilanci in rosso».



«Ma soprattutto la colpa che mai gli potrà essere perdonata è quella di aver reso apatico e spettatore un popolo fiero e orgoglioso come nessun altro per cui la condizione deve essere una, vattene. Questa volta è davvero arrivato il momento di dire basta e lo ripetiamo, non potrà più essere il ricatto della categoria o della singola partita, seppur importante, a condizionare le nostre scelte. Organizzeremo prossimamente un’assemblea pubblica dove potranno intervenire tutti coloro i quali hanno davvero il Genoa nel cuore e nella quale illustreremo come procederemo e che vorrà trovarci tutti compatti verso Preziosi. Chi entra deve sapere che sarà complice di questa dirigenza e di questo proprietario».