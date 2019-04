Genoa - Torino, Prandelli: «Fino all´ultimo daremo tutto»

Il mister rossoblu è pronto per il finale di stagione a partire dalla gara contro i granata

Genova - «Dobbiamo guardare avanti e mai indietro. Per fare punti contro il Torino servono lucidità e determinazione»: lo ha affermato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della gara casalinga contro i granata.



Riscatto - «Fino al prossimo derby sarò arrabbiato ma dobbiamo dimostrare a tutti che siamo una squadra vera che lotterà sino all' ultimo minuto in questo campionato».



Protesta - Prandelli sull’assenza dei tifosi allo stadio ha concluso: «Di ciò parlerò a fine stagione - commenta - Ora devo pensare alla squadra e a come interpretare psicologicamente questo match fondamentale. La sconfitta nel derby ci ha ferito ma non siamo morti e fisicamente stiamo bene, ci giochiamo tutti qualcosa».