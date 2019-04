Genoa - Torino, Prandelli: `Siamo feriti, fino all´ultimo sarà una battaglia`

Il tecnico rossoblu "sorride" soltanto per la sconfitta dell'Empoli contro là Spalle

Genova - "Preso gol nell'unica nostra ingenuità e tutto si è complicato ma non siamo morti. Dobbiamo reagire e continuare a lottare perché è tutto aperto nonostante la sconfitta dell'Empoli": lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della gara persa contro il Torino con una rete di Ansaldi.



Lucidità - Domenica i rossoblu sono impegnati a Ferrara contro la Spal. Così Prandelli: "Prima di tutto dobbiamo evitare di prendere gol e mantenere la lucidità fino all'ultimo. Partiremo venerdì per l'Emilia ma non per punizione ma era concordato per evitare il traffico".



Singoli - Il mister rossoblu sui singoli: "Lapadula ha fatto una buona gara mentre dispiace per l'infortunio di Sturaro. Dalla prima diagnosi sembra una doppia distorsione".