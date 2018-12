Genoa, venti punti in un girone di andata travagliato

Tre cambi in panchina e un cammino da dimenticare in trasferta

Genova - Il Genoa ha chiuso il girone di andata al quattordicesimo posto con 20 punti in classifica: i rossoblu che hanno cambiato tre allenatori (Ballardini, Juric e Prandelli), hanno collezionato 16 punti al Ferraris e soltanto 4 in trasferta. Davanti ai propri tifosi il Genoa ha vinto 4 partite e ne ha perse 2 mentre lontano da casa il grifone ha collezionato una vittoria e 7 sconfitte. I pareggi totalizzati sono stati 5. Le reti realizzate sono state 25 (14 in casa e 11 in trasferta), mentre quella subite 35 (11 in casa e 24 in trasferta).



Gol - Il bomber della squadra è l’attaccante polacco Piatek con 13 gol realizzati: l'attaccante non potrà però iniziare il girone di ritorno causa squalifica per il quinto cartellino preso nella sfida contro la Fiorentina. Con 3 gol al secondo posto Kouamè, mentre sul terzo gradino del podio Pandev con 2 segnature. A un gol Romero, Romulo, Lazovic, Hiljiemark e Bessa.