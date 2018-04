Genoa - Verona 3-1. Il grifone fa festa, raggiunta quota 41 punti

Genova - Genoa Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Cofie, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Lapadula. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Galabinov, El Yamiq, Migliore, Pandev, Rosi, Bessa, Rigoni, Omeonga, Pinto, Rossi.



Verona: Nicolas; Bearzotti, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Danzi, Valoti; Matos, Cerci, Fares. All. Pecchia. A disp: Silvestri, Coppola, Verde, Fossati, Zuculini, Lee, Calvano, Tupta, Petkovic, Heurtaux, Felicioli.



Arbitro: Gavillucci di Latina



Primo Tempo

1' Medeiros calcia, Nicolas respinge



2' Matos tutto solo manda a lato di esterno



4' Lapadula colpisce debolmente di testa, Nicolas c'è



7' Gol Genoa Laxalt vede Medeiros che batte Nicolas di sinistro. Secondo gol in serie A per il portoghese



13' Giallo a Cofie per gioco scorretto



18' Tiro di Lazovic respinto da Souprayen



25' Il Genoa controlla, il Verona non punge



29' Giallo a Danzi per gioco scorretto



33' Valoti atterra Cofie, è giallo



42' Punizione battuta da Romulo, Rossettini libera la situa area



45' Romulo a porta vuota manda di testa sul fondo



46' Finisce il primo tempo con il Genoa in vantaggio 1-0 sul Verona



Secondo Tempo

5' Cross di Lazovic, tiro di Bertolacci ma Nicolas c'è



7' Lapadula in girata, palla sul fondo



10' Lapadula murato da Caracciolo al momento del tiro



11' Cerci trova libero Valoti che però calcia debolmente



12' Giallo a Cerci



15' Destro di Matos sul fondo



18' Tiro di Cerci, Hiljemark la colpisce di mano ed è rigore. Ammonito il centrocampista del Genoa



19' Gol Verona Dal dischetto va Romulo che spiazza Perin



20' Fuori Cofie, dentro Bessa



28' Laxalt calcia ma Nicolas è attento e para



33' Gol Genoa Lapadula colpisce male, la palla viene recuperata da Lazovic che mette in area di rigore e Bessa insacca



36' Fuori Medeiros, dentro Pandev



39' Girata di Laxalt, Nicolas manda in corner



40' Pandev di testa, palla debole e Nicolas para senza problemi



45' Saranno 4' minuti



48' Gol Pandev Pallonetto di Pandev e Nicolas è battuto



49' Finisce qui, il Genoa batte il Verona e sale a 41 punti.