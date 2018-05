Genova capitale del nuoto in acque libere: a Sturla i Tricolori

Genova - La Sportiva Sturla festeggia l’assegnazione di un nuovo grande e importante appuntamento estivo. Da mercoledì 4 a domenica 8 luglio, la società del presidente Giorgio Conte, in collaborazione con il Comitato Regionale della FIN, ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto in acque libere.



Per la prima volta, questa manifestazione approda nel capoluogo ligure e avrà un duplice valore perché, oltre ad assegnare i titoli di Campione d’Italia nelle varie specialità, costituirà anche la prova di selezione per gli Europei di Glasgow. Sono attese, quindi, tutte le stelle della Nazionale: tra loro anche campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro) e Rachele Bruni (Esercito), argento alle Olimpiadi di Rio 2016.



Il programma prevede la 10 chilometri maschile e femminile mercoledì 4 luglio, la 5 chilometri maschile e femminile venerdì 6 luglio. La staffetta 4x1250 si terrà sabato 7 luglio, la sfida per l’assegnazione dei titoli italiani sui 2,5 chilometri domenica 8 luglio. Insieme agli Assoluti, Genova e la Sportiva Sturla accoglieranno anche il Trofeo delle Regioni, gara già organizzata nelle acque del litorale sturlino nell’estate 2015. Il programma prevede sabato 7 luglio la 5 km per le categorie Ragazzi e Juniores e domenica 8 luglio la staffetta 4x1250. In totale, tra Tricolori e Trofeo delle Regioni si stima l’arrivo a Genova di oltre 150 specialisti di nuoto in acque libere.



Il ricco calendario dell’estate di eventi firmata Sportiva Sturla comprende anche il 15° Torneo del Mare-Trofeo Panarello da venerdì 13 a domenica 15 luglio, il 75° Miglio Marino domenica 9 settembre e il Campionato Regionale di Fondo sabato 15 settembre.