Genova Capitale Europea dello Sport 2023, presentata la candidatura a Roma

Genova - Oggi, nel Palazzo del Coni a Roma, il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone ha presentato ufficialmente la candidatura della città di Genova al ruolo di Capitale Europea della Sport 2023. Alla cerimonia, a cui ha preso parte il presidente del Coni Giovanni Malagò, sono intervenuti anche il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli e il direttore generale di Fulgis Paolo Gozzi che hanno dato il loro sostegno così come il Genoa CFC, tramite società e Fondazione, e l’UC Sampdoria.



«Questa importantissima candidatura, se premiata con il ruolo di Capitale Europea dello Sport, potrà consentire a Genova di svolgere un ruolo di assoluto rilievo a livello continentale e porterebbe fondi europei necessari a ristrutturare e recuperare gli impianti sportivi rendendoli maggiormente fruibili, moderni e sicuri», dichiara Stefano Anzalone.



Il titolo rappresenta un riconoscimento assegnato annualmente alle città che si contraddistinguano per progetti che seguano i principi etici dello sport. Al momento, oltre alla nostra città, sono in lizza Glasgow e Berlino. A questo primo appuntamento seguiranno quelli del 5 e 6 dicembre al Parlamento Europeo di Bruxelles durante il passaggio del testimone tra Sofia, Capitale Europea dello Sport 2018 e Budapest 2019. A gennaio del prossimo anno la Commissione giudicatrice inizierà a visitare Genova e le città candidate per poter poi definire le finaliste. Le presentazioni, valutate da tre università di Paesi non coinvolti nella selezione, saranno decisive per la scelta delle due città che si contenderanno la nomina ufficiale che verrà decretata dal Parlamento Europeo nel 2020.