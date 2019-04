Genova - Per la prima volta la Hempel World Cup Series di vela, l’evento internazionale più importante delle classi olimpiche, approda in Italia. Genova ne sarà teatro e casa dal 14 al 21 aprile, unica tappa europea dell’intero circuito di Coppa del Mondo che coinvolge anche la statunitense Miami e la giapponese Enoshima.



A presentare la manifestazione sono stati il sindaco di Genova e il governatore della Liguria insieme all’assessore regionale allo Sport e al consigliere comunale delegato alle Manifestazioni sportive. Con loro Nicolò Reggio e Riccardo Simoneschi dello Yacht Club Italiano che ne è tra i principali coordinatori.



World Sailing e le Federazioni Vela italiana e francese hanno scelto Genova per la sua tradizione marinara, il clima, i servizi innovativi che può offrire e la messa a disposizione di cinque straordinari campi di regata che si estenderanno dalla Fiera a Quarto. La location sarà particolarmente suggestiva e l’intera area della competizione sarà visibile dal pubblico che potrà godersi uno spettacolo unico.



Grande evento, grandi numeri. È previsto l’arrivo in città di equipaggi da 59 nazioni mentre saranno 466 le imbarcazioni e 700 gli atleti che, insieme ai loro accompagnatori, potranno scoprire le bellezze di Genova anche dal punto di vista turistico. Tutti si ritroveranno il 15 aprile, alle ore 18, in piazza De Ferrari per l’apertura ufficiale dei giochi e per l’abbraccio che verrà dato loro dalla città. Perché l'Hempel World Cup non è solo competizione, ma anche intrattenimento con eventi collaterali e iniziative che coinvolgeranno commercio e strutture ricettive. Il Sailing Village sarà allestito alla Fiera del Mare.



L’evento verrà replicato il prossimo anno quando sarà valevole anche come regata europea di qualificazione continentale per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.