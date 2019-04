Genova Nuoto-My Sport: il bilancio dei Tricolori Assoluti

Genova - A Riccione Campionato italiano assoluto, per Genova Nuoto-MySport, va in archivio con il titolo italiano vinto da Alberto Razzetti. Il giovane finanziere, dopo l’exploit dei Criteria poche settimane prima (record italiano assoluto vasca 25 nei 200 delfino) sale per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio nei 200 misti conseguendo il pass per le Universiadi.



Oltre 2 secondi nella prova dei 200 e la quarta piazza con record regionale “Cadetti” che apparteneva all’ ex azzurro Pavone. Davide Nardini e Claudia Tarzia, sfortunati, tornano a Genova in anticipo a causa di problemi di salute. Entrambi ottengono comunque due quindi posti rispettivamente nei 50 dorso (record regionale assoluto e pass per le Universiadi) e nei 100 delfino.



Note positive per le due giovani classe 2003: Camilla Simicich e Gloria Caprile. Camilla raggiunge agevolmente nei 50 e nei 100 dorso la finale “giovani” migliorando i propri PB. Interessante il crono dei 100 dorso (1’03”54) che oltre essere record regionale assoluto la pone al 17^ posto in classifica, non lontana da quel 1’03”0 che sarebbe valso la Finale A.



Gloria, al suo esordio ai Campionati Assoluti, migliora il suo PB nei 50 delfino portandolo sotto i 29”0 (28”74). Giovedi Nardini e Razzetti, assieme al tecnico Ambrosi, partiranno per Eindhoven con la rappresentativa nazionale per partecipare alla Swim Cup.