Genova Nuoto-My Sport vince la classifica dei Regionali Staffette

Genova - Alla Sciorba la classifica dei Campionati Regionali di staffetta incorona Genova Nuoto-My Sport. L’attività regionale in vasca corta si conclude, quindi, con altri motivi di soddisfazione per la società del presidente Mara Sacchi. Nove vittorie su diciotto gare, con altrettanti argenti conseguiti. “Diciotto medaglie rappresentano sicuramente un buon bottino – spiega il tecnico Davide Ambrosi – Non era sicuramente facile mantenere elevata la concentrazione dopo i Criteria, per questa ragione il rendimento offerto dalla nostra squadra è più che soddisfacente”.



Per Genova Nuoot-My Sport anche un nuovo record conseguito: la 4×100 stile libero Ragazzi con il tempo di 3’36”43 firmato da Giuffrida, Bonello, Rinaldi e Fenu.