Giampaolo: «A Empoli per fare punti, non dobbiamo molare ora»

Il mister della Sampdoria ha parlato alla vigilia della sfida in programma al Castellani

Genova - «Sono arrivato alla Sampdoria grazie alla mia esperienza all’Empoli»: lo ha dichiarato Marco Giampaolo, uno dei tanti ex della sfida alla vigilia della sfida contro la formazione toscana allenata da Beppe Iachini in programma allo stadio Castellani.



Partita - Il mister blucerchiato ha poi parlato proprio della formazione toscana: «L’Empoli è una società virtuosa e sta attraversando un buon momento anche se la scorsa domenica ha perso contro la Fiorentina. Ha giocatori tecnici e veloci, servirà fare molta attenzione».



Passato - L’Empoli è allenato da Beppe Iachini che alla Sampdoria ha lasciato un grandissimo ricordo dopo la lunga cavalcata con promozione dalla B alla A: «Ha capito cosa significhi allenare questo club – ha proseguito Giampaolo – Gli auguro un giorno di esaudire il suo sogno e tornare qua».



Calendario - Dopo la sfida al Castellani la Sampdoria avrà Chievo in casa e Juventus in trasferta. Giampaolo ha concluso così: «Dobbiamo fare più punti possibili e restare in questa posizione di classifica».