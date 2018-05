Giampaolo: «Andrò da Ferrero con le idee chiare»

Il tecnico della Sampdoria vuole capire quali saranno le ambizioni del club

Genova - «A Ferrara ci attendono novanta minuti importanti. O almeno per me lo sono, mi servirà per parlare con i dirigenti con le idee molto più chiare»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, nell’ultima conferenza stampa stagionale alla vigilia della sfida contro la Spal in programma domani alle 18.



Onore - «Voglio vedere dai ragazzi una prova di carattere, la maglia va onorata sempre. Poi avrò un incontro con i dirigenti per capire come la rosa va migliorata. Ci saluterà il preparatore atletico Rapetti, ha ricevuto un’offerta irrinunciabile».



Stagione - Giampaolo ha poi ripercorso la stagione della Sampdoria: «Se devo analizzare le partite disputate in poche occasioni sono rimasto deluso, per il resto la squadra ha fatto molto bene. Se però vogliamo alzare l’asticella e puntare all’Europa è necessario rivedere alcune cose. Quest’anno ci è mancato qualcosa soprattutto nel momento decisivo».