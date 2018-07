Giampaolo avrebbe voluto una rosa già più completa

Il tecnico ha parlato durante la festa in piazza a Temù

Genova - Dopo il test pomeridiano con il Sellero Novelle, la Sampdoria ha trascorso la serata nella Piazza di Temù, presentando i nuovi arrivati ai tifosi. Jankto, Colley, Ferrari e Rolando sono i quattro innesti della rosa blucerchiata. Mister Giampaolo ha scherzato «avrei voluto presentare qualche giocatore in più stasera, ma per adesso accontentiamoci di quattro nuovo ragazzi». Pur scherzando il tecnico avrebbe preferito avere la rosa già completa (almeno per quanto riguarda i titolari) in ritiro e si trova ancora senza i rimpiazzi di Torreira e Zapata.



Tifosi - Oltre alla piccola stoccata, il tecnico si è speso in complimenti per il centro sportivo di Ponte di Legno: «Ogni anno le strutture sono migliori, è come se fosse casa nostra ogni volta» e per il pubblico blucerchiato: «sempre il valore aggiunto [...] ci hanno permesso (i tifosi ndr) di vincere partite impossibili, e poi abbiamo la fortuna di indossare la maglia più bella del mondo, purché ogni volta la riportiamo nello spogliatoio sudata. I nostri tifosi ci sono sempre, dal primo all'ultimo minuto di partita»