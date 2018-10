Giampaolo: «Bravi a soffrire e a portare a casa la vittoria»

Il tecnico su Quagliarella: «Posso capire la delusione al momento del cambio ma è fondamentale per noi»

Genova - «Oggi faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché hanno saputo soffrire nel finale quando le energie sono venute a mancare. Per noi questa è la quinta partita in sedici giorni e quindi un calo ci stava ma alla fine è stato fondamentale tornare al successo»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport 24 commentando la gara contro la Spal.



Attacco - Il tecnico ha poi parlato di Quagliarella, uscito anche oggi prima della fine della partita: «Fabio è un attaccante forte e con lui devo disputare trentotto partite. Poi capisco che possa non essere contento ma una squadra è forte quando ha tanti giocatori di qualità. Nazionale? Non mi sorprenderei se venisse convocato da Mancini».



Centrocampo - Infine il mister doriano si è soffermato su Jankto che non ha trovato molto spazio: «In questo momento preferisco puntare su elementi che conoscono i miei metodi, però deve farsi sempre trovare pronto perché per noi è una risorsa».