A metà della prossima settimana il tecnico della Samp incontrerà Ferrero

Genova - «Il miglioramento passa con il senso di appartenenza alla maglia non attraverso il mercato»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della partita persa contro la Spal che ha sancito il decimo posto in classifica.



Problema - «E ‘stata una partita particolare. Dopo due minuti c’è stato il rigore e poi a seguire alcuni episodi che mi hanno lasciato perplesso. Non ho seguito la partita in piedi per un motivo, mi sono stirato».



Cosa succederà? - Giampaolo ha poi parlato del suo futuro: «La settimana prossima incontrerò il presidente Massimo Ferrero. Il mio auspicio è restare qua. A luglio avrei messo una firma per chiudere il campionato a 54 punti ma la sconfitta contro il Sassuolo mi ha lasciato un po’ di delusione, eravamo lì a pochi passi dall’obiettivo».