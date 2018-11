Giampaolo cerca la ricetta per rivitalizzare la sua Samp

Probabili cambi nell'undici titolare rispetto al derby

Genova - Ritrovare la vittoria, questo è l'obiettivo dei blucerchiati in campo domani sera al Ferraris contro il Bologna. Dopo un ottimo inizio di stagione, il mese di novembre è stato nero per la squadra, con 1 punto in quattro partite e prestazioni poco convincenti. Giampaolo deve trovare la ricetta per rivitalizzare i suoi, pur facendo i conti con pochi uomini a disposizione.



In porta ci sarà Audero, ottimo nel derby e mai in discussione in questa prima fase del campionato. Bereszynski e Murru sulle fasce, tra i centrali potrebbe trovare posto Colley per far rifiatare uno tra Tonelli e Andersen. A centrocampo torna Linetty dopo la squalifica, quasi sicuramente ne farà le spese Jankto. Gli altri due dovrebbero essere Ekdal e Praet, ma occhio a Ronaldo Vieira. Sulla trequarti Saponara dovrebbe partire dalla panchina per fastidi alla caviglia, al suo posto Ramirez. In attacco Quagliarella insieme a Caprari o Defrel, recuperabile dopo i problemi nel derby.