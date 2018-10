Giampaolo fa i complimenti alla squadra: «La mentalità è qualcosa che non compri»

«È stata una partita difficilissima, in un campo ostico, contro una squadra forte»

Genova - L'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria in trasferta contro l'Atalanta.I blucerchiati hanno trovato il gol vittoria nei minuti finali con Tonelli dopo aver sofferto a lungo l'intraprendenza dell'Atalanta: «È stata una partita difficilissima, in un campo ostico, contro una squadra forte. Il risultato è importante per noi, solitamente non parlo mai dopo la partita con i ragazzi, ma approfitto delle telecamere per complimentarmi con loro».



Grazie a questi tre punti la Samp sale molto in classifica: «La classifica è importante per accrescere l'autostima, per credere in noi stessi. Abbiamo undici o dodici nazionali e il lavoro della Samp continua, sperando di crescere ancora».



Sulla buona prestazione dell'ex Zapata: « La cessione di Zapata è stata un'opportunità per il club, non una mia decisione. Lui ha anche migliorato il suo ingaggio, è stata un'opportunità anche per lui. C'è stata la necessità di sostituirlo e Defrel era un profilo che mi piaceva. Il fatto che abbia maturato la sua esperienza internazionale accresce il livello della rosa. La mentalità è qualcosa che non compri, le grandi squadre insegnano».