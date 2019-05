Giampaolo: «Futuro? La Samp prima di tutto»

Attesa per il vertice con il presidente Massimo Ferrero

Genova - «Quando incontrerò il presidente faremo il punto della situazione. Con Osti e Romei ci siamo già parlati ma voglio ribadire una cosa, la Sampdoria viene prima di tutto, anche di me»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria al termine della gara contro la Juventus vinta dai blucerchiati.



Stagione - Il mister doriano ha analizzato il campionato: «Cinquantatre punti non sono pochi, non posso dire nulla ai ragazzi, tutti hanno dato il loro contributo. Ho tentato di alzare l’asticella per non chiudere la stagione in modo piatto».



Tifosi - Al termine della gara contro la Juventus Giampaolo ha salutato la Sud: «Il nostro pubblico è magnifico, ci ha sempre incitato anche nei momenti difficili».