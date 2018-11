Giampaolo: «Il derby è una gara diversa dalle altre, è la più attesa per Genova»

Il tecnico della Sampdoria ha poi aggiunto: «Non so chi giocherà, valuterò dopo la rifinitura»

Genova - «Il derby per Genova ha un valore importante ma il dramma che sta vivendo la città non va confuso con il calcio. Lo sport è qualcosa che ci unisce anche quando ci sono degli sfottò»: è il pensiero dell’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro il Genoa. Una gara che arriva a oltre tre mesi dal crollo di ponte Morandi con una città ancora ferita ma pronta a rialzarsi.



Partita - Il mister blucerchiato ha poi spiegato che cosa rappresenta la sfida in sé: «Un’emozione difficile da descrivere e anche i giocatori già durante la settimana sentono questa partita in modo particolare».



Recuperi - «Domani valuterò gli undici da mandare in campo – ha proseguito Giampaolo – La sosta è stata salutare perché abbiamo interrotto un filotto di tre sconfitte consecutive. Il derby però è una sfida diversa da tutto, sia in negativo che in positivo».