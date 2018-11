Giampaolo: «Il Torino è costruito per l´Europa, noi lavoriamo per poterla raggiungere»

Defrel e Murru sono recuperati per la partita del Ferraris

Genova - «Bisogna fare partite serie, non c'è da ripartire da qualche cosa. L'obiettivo è quello di vincere le partite, cercando di essere propositivi e provando a divertire il nostro pubblico» così Marco Giampaolo nella conferenza stampa prima di Sampdoria-Torino.



L'allenatore blucerchiato ha risposto alla domanda su come affrontare l'avversario: «Non dobbiamo farci condizionare dal nome dell'avversario, tutte le partite sono difficili e per questo motivo gli atteggiamenti devono essere giusti. Domani affrontiamo una squadra forte, fisica, muscolare: un avversario difficilissimo, contro il quale si fa difficoltà a giocare. Una partita super complicata, dove dovremo fare bene tante cose. Servirà una prova di alto livello».



Sulla possibilità di puntare all'Europa per i blucerchiati: «I granata sono stati costruiti per centrare quell'obiettivo, noi lavoriamo per raggiungere quell'obiettivo: questa è la differenza tra noi e loro».



Sugli indisponibili: «Murru e Defrel sono recuperati, mentre Regini ha subito un infortunio serio, sta lavorando seriamente da mesi per tornare quanto prima e conto di averlo presto con noi per iniziare a riassaporare il campo».



In risposta alle critiche su Sala: «Su Sala siete molto prevenuti, ma stiamo parlando di un ottimo calciatore, che si allena bene ed è migliorato molto. Lui è un giocatore sul quale conto molto».



Sull'importanza di Saponara per la squadra: «Un calciatore di talento, che deve essere contestualizzato all'interno della squadra. Deve ritrovare continuità, ma ho fiducia in lui».



Infine sul momento di flessione di Kownacki: «I calciatori attraversano diversi momenti, lui ha sbagliato quel rigore in Cagliari-Samp e forse gli è rimasto addosso. Poi l'ho impiegato poco, sicuramente in Milan-Samp poteva far meglio, ma è un ragazzo umile e anche lui va aiutato».