Giampaolo: `Inaccettabile prendere quattro gol in casa`

Il mister della Sampdoria ha analizzato la gara contro il Torino

Genova - "Il Torino ha meritato, non si possono prendere quattro gol in casa in quella maniera": lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della pesante sconfitta contro la formazione granata.



Ambizioni - Il mister doriano sugli obiettivi è stato chiaro: "Dobbiamo riflettere, abbiamo fatto un passo indietro. Con i ragazzi analizzeremo questa gara e cosa non ha funzionato perché abbiamo commesso troppi errori".



Singoli - Giampaolo ha poi analizzato la prestazione di alcuni elementi della squadra: "Caprari non ha fatto una brutta gara, forse è stato pericoloso più degli altri. Murru invece si è allenato poco e la sua prestazione ne ha risentito mentre Barreto ha un problema muscolare. Defrel? Non volevo rischiarlo ma alla fine è dovuto entrare".