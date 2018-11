Genova - «Dobbiamo tornare alla vittoria facendo una grande partita. Nell’arco di una stagione ci sono i momenti negativi ma bisogna lavorare per invertire la rotta»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Bologna in programma al Ferraris.



Sfida - «Il pari nel derby ci ha restituito in parte serenità ma non basta, adesso serve fare il salto di qualità. Il Bologna è un avversario tosto alla caccia di punti e sarà necessaria la massima attenzione».



Società - Giampaolo alla domanda sulle vicende legate al numero uno del club Massimo Ferrero ha risposto così: «La squadra deve pensare al campo e a onorare la maglia e non pensare ad altro».