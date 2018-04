Il mister doriano è carico: «Dobbiamo svoltare in trasferta, a partire dal Sassuolo»

Genova - «Abbiamo vinto una partita difficile che ci ha permesso di stare lì a lottare per l’Europa League»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, al termine della gara contro il Cagliari.

Aiuto - Il mister della Sampdoria ha elogiato i tifosi: «Sono fondamentali per noi. La nostra arma in più in questo finale di stagione. Anche stavolta ci hanno incitato e ci hanno aiutato nei momenti di difficoltà».



Singoli - Giampaolo parlato di due giocatori giovani e autori di una grande prestazione, Kownacki e Andersen: «Stanno crescendo entrambi e sono elementi di sicuro affidamento sia per il presente che per il futuro».



Stagione - «Le prossime partite diranno di più sulla nostra posizione in classifica. Abbiamo due sfide in trasferta e una in casa. Proprio lontano dal Ferraris sarà fondamentale cambiare passo», ha concluso Giampaolo.