Giampaolo: «La Lazio è una Ferrari ingolfata, ma noi non siamo il meccanico che la fa ripartire»

Genova - «La Lazio è una Ferrari ingolfata. Ma noi non siamo il meccanico che la vuole fare ripartire. Sono una grande squadra, che negli anni è cambiata, rimanendo però molto forte. Io però ho fiducia in noi» così l'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, nella conferenza stampa che precede la partita contro la Lazio. E precisa: «Abbiamo rispetto dei biancazzurri ma andremo là a fare la nostra partita. Cercando di dare continuità agli ultimi risultati»



Per quanto riguarda l'undici titolare e qualche possibile variazione: «Non mi piace il termine seconde linee: la squadra è squadra. Non è un caso che le rose siano di oltre ventidue-ventitré giocatori. Chi ha giocato in Coppa Italia mi ha fatto divertire. Devo scegliere tra tanti e non sarà facile». Aggiunge poi: «Ho fiducia nei miei giocatori. Non in undici, ma in tutti. Le scelte di volta in volta vanno contestualizzare. Saponara o Ramírez? Giocherà uno dei due, ma non perché l'altro ha demeritato. Nulla mi toglie di alternarli. Sono forti e lo so»



Infine una battuta sul cambio di panchina in casa Genoa, con l'arrivo di Prandelli dopo la debacle di Coppa contro l'Entella: «Conosco poco Juric, ma di lui ho grande stima. Perché lo conosco dai tempi in cui era al Mantova. Mai una parola fuori posto quando è rimasto fuori dai giochi. Detto questo però, mi interessa poco di quello che accade di là»