Giampaolo medita una Samp offensiva contro l´Atalanta

Il mister ha intenzione di proporre il tridente

Genova - E se Giampaolo contro l’Atalanta decidesse di scendere in campo con Caprari-Quagliarella e Defrel? C’è ancora un allenamento, quello di domani, ma il tecnico della Sampdoria potrebbe decidere di mettere in campo i suoi tre attaccanti più in forma per portare via un risultato positivo dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia.



Scelte - Con questa soluzione fuori resterebbe Ramirez con Praet (fresco di convocazione con il Belgio), che tornerebbe a giocare nel centrodestra al fianco di Ekdal e sulla sinistra Linetty favorito su Jankto dopo la brillante prestazione condita dal gol contro la Spal.



Difesa - Non dovrebbero esserci novità invece nella linea a quattro davanti ad Audero con Bereszynski, Tonelli, Andersen e Murru.