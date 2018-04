Contro i sardi out Zapata, Caprari, Alvarez e Murru

Genova - «Siamo a lottare per l’Europa e vogliamo restarci fino all’ultimo. Voglio una squadra che tiri fuori il carattere perché soltanto così si possono vincere le partite. Al nostro fianco ci sono i tifosi pronti a sostenerci come sempre e a fare la differenza»: lo ha affermato l’allenatore della Sampdoria alla vigilia della gara contro il Cagliari in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris.



Avversario - La formazione allenata da Diego Lopez è impegnata nella lotta salvezza. Così Giampaolo: «I nostri avversari si trovano a lottare per la permanenza in A anche se dal mio punto di vista la rosa è di un altro livello. Noi però non dobbiamo fare calcoli, se vogliamo l’Europa c’è un solo risultato».



Assenze - Giampaolo ha poi parlato della possibile formazione: «Non sono convocati Zapata, Caprari, Murru e Alvarez mentre per il resto ho ancora dei dubbi da risolvere. All’Olimpico ho decido di lasciare a riposo Quagliarella perché per noi è fondamentale e in queste ultime gare deve essere al top».