Giampaolo: «Niente calcoli, pronti a fare la nostra partita»

Il mister della Sampdoria ha dubbi di formazione dopo le tre gare in una settimana

Genova - «La Lazio è una squadra forte, difficile da affrontare. Sta facendo un campionato straordinario e ha giocatori in grado di metterti in grossa difficoltà. Noi però andremo a fare la nostra partita senza fare calcoli»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro la formazione allenata da Simone Inzaghi in programma domani alle 15 allo stadio Olimpico.



Campionato - «Dobbiamo chiudere al meglio la nostra stagione, tutto il resto non conta. Essere ancora in gioco e lottare per qualcosa d’importante è già un grande risultato».



Cambiamenti - Tre gare in una settimana (Juventus, Bologna e Lazio domani) e Giampaolo potrebbe variare qualcosa negli undici iniziali: «Strinic gioca, l’ho visto bene mercoledì sera contro i rossoblu, per quanto riguarda il resto della formazione non ho ancora deciso. Sicuramente il mio compito è valutare chi sta meglio e farlo giocare domani».