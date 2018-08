Giampaolo: «Non avremo gli stessi difetti e neppure gli stessi pregi dell´anno scorso»

Il mister blucerchiato ha parlato in conferenza in vista del match di domani a Udine

Genova - L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Udinese. Grande curiosità intorno alla formazione blucerchiata con il mister che però non si sbottona «Ho già l'undici in testa, ma non ve lo dico», precisando che tutte le scelte sono dettate principalmente dallo stato di forma dei giocatori.



Molto improbabile vedere quindi in campo dal primo minuto i giocatori arrivati tardi nella finestra di mercato: «Tonelli e Saponara sono giocatori forti e di grande valore. Sono contento che siano arrivati qua. Vanno messi un po' a posto fisicamente perché hanno giocato poco nell'ultimo anno. Qualcuno è in ritardo di condizione, vuoi per via degli infortuni vuoi per la Coppa del Mondo, ma ci stiamo lavorando. Saponara sta meglio di Tonelli perché ha giocato un po' di più e conosce benissimo il ruolo».



Un motivo di apprensione in vista dell'impegno di domenica è dovuto all'andamento disastroso della scorsa stagione in trasferta. «Ogni campionato è diverso, fare paragoni con il passato è sbagliato. Forse avremo caratteristiche differenti dall'anno scorso. Non avremo gli stessi difetti e neppure gli stessi pregi. Un anno fa con le grandi facevamo bene, mentre faticavamo fuori casa con le piccole. Ma non è detto che quest'anno sia così».