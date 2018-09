Giampaolo non si capacita: «Quanto fa male perdere così»

L'allenatore della Sampdoria fa i complimenti ai ragazzi per la partita ma il gol nel recupero lascia l'amaro in bocca

Genova - «Sconfitta difficile da digerire, forse la peggiore da quando alleno. Se a centrocampo ho poturo scegliere chi mandare in campo, in attacco c'è stata qualche defezione, gli unici disponibili sono stati Defrel e Quagliarella e sulla trequarti Ramirez»: Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, non riesce a digerire la sconfitta contro l’Inter maturata nel recupero con una rete di Brozovic.



Partita - Il mister doriano ha spiegato la gara e si è soffermato già sulla prossima: «La squadra ha fatto una grande partita ma non siamo riusciti a portare a casa punti. Peccato perché in altre condizioni sarebbe stata un’altra sfida. Dobbiamo provare a recuperare le energie perché mercoledì torniamo in campo e affrontiamo una squadra difficile come il Cagliari. In questi giorni vedremo se qualcuno sarà recuperato».