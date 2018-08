Giampaolo non si nasconde: «Servono quattro giocatori»

Lo sfogo del tecnico blucerchiato al termine della faticosa vittoria con la Viterbese

Genova - Più ombre che luci per la prima ufficiale della Sampdoria 2018/19. Giampaolo ne è consapevole: «Normale fosse così. L'avversario era la terza partita che giocavano 90 minuti. Noi la prima. Poi avevamo Defrel, Kownacki, Linetty con condizione approssimativa. È la dimostrazione che le differenze non sono così evidenti. Per noi era importante fare 90 minuti e passare il turno. »



Mercato - «Ho parlato già di mercato venti giorni fa. Non cambio dopo una partita di Coppa Italia. Abbiamo ancora bisogno di 3-4 giocatori, per essere più competitivi. Arriveranno? Mi auguro di sì. Poi ho bisogno che si integrino. Il mio lavoro alla Samp è sempre stato in salita. Questi ragazzi sono encomiabili e lavorano con grande dedizione. Poi lo step si salta, aggiungendo della qualità. Barreto non è colpevole, è prestato a quel ruolo. Sappiamo che dobbiamo sostituire Torreira, ma non da oggi. Lo sappiamo da 6 mesi. La società ne è al corrente. Bisogna lavorare. Mi auguro che possano arrivare e raccogliere il frutto del lavoro nel minor tempo possibile».



Ekdal - «L'ho avuto dieci anni fa. In dieci nella vita può succedere. di tutto. A 19 anni aveva qualità, caratteristiche di gioco importanti, come tecnica e visione di gioco. C'è da pigliare Ekdal? Pigliamo Ekdal».



La forma di Kownacki - «È arrivato un po' appesantito, deve mettersi in condizione. Sto forzando il suo rientro perché Caprari alla prima è squalificato, Defrel è una vita che non fa 90 minuti. Adesso non è un giocatore brillante, ci dovrà arrivare».



Il miglior Defrel? - «Ha giocato poco perché ha avuto un infortunio, ha un deficit su un arto. Adesso non ha la forma. Chi sta meglio di tutti degli attaccanti è Caprari. Inglese? Chiedete ai direttori».



Jankto e Ramirez - «È quello che ha avuto più continuità. Ho scelto Linetty per vedere a che punto stesse. Che Jankto stesse bene lo sapevo già, è brillante. Ramirez ha un po' di discontinuità, però non molla, ha qualità. È un giocatore che nella partita lo senti sempre».