Giampaolo: «Per fare punti contro l´Inter serve una gara attenta»

Il mister della Sampdoria ha parlato alla vigilia della gara in programma al Ferraris

Genova - «La sfida contro l’Inter richiede molte energie e noi stiamo di recuperarne il più possibile perché servirà una gara perfetta»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro i nerazzurri in programma domani alle 20.0 allo stadio Luigi Ferraris.



Avversario - Il mister blucerchiato ha poi analizzato la formazione allenata da Spalletti: «Ha vinto una gara difficile contro il Tottenham ed è composta da grandi giocatori per disputare più competizioni. Credo sia destinata ad andare lontano».



Rosa - Giampaolo alla domanda su chi scenderà in campo ha ammesso: «Ho ancora tanti dubbi. Praet sta bene mentre Caprari ha bisogno di continuità ma le chance per le punte non mancano mai».



Pubblico - Infine una battuta sui tifosi: «Sono fondamentali per noi e il loro supporto è fondamentale».