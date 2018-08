Giampaolo: «Ripartiamo dall´ultima mezz´ora»

Il mister blucerchiato ha analizzato la sconfitta contro l'Udinese

Genova - «L’Udinese è stata più brillante di noi e ci ha messo in difficoltà. Solo nell’ultima mezz’ora la squadra ha giocato con personalità creando anche i presupposti per pareggiare»: lo ha spiegato in conferenza stampa l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la sconfitta maturata contro i friulani all’esordio in campionato.



Cosa serve - Il mister doriano ha poi aggiunto: «Fin qui siamo stati un po’ discontinui perché alcuni giocatori non stanno ancora bene e altri sono stati adattati. Ripartiamo dagli ultimi trenta minuti e dalla reazione avuta dalla squadra nel cercare il pareggio».