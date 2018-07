Giampaolo: «Sabatini mi dà tranquillità, ho enorme fiducia»

L'allenatore della Samp ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno

Genova - Marco Giampaolo è con la squadra a Ponte di Legno e ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle sue aspettative per la prossima stagione.



Allenamento - Ha esordito dichiarando la sua riconoscenza alla società per averlo salvato da «un declino che mi stava portando alla fine», con riferimento al 2009, l'anno in cui era stato sedotto e abbandonato dalla Juventus ed aveva poi ricominciato dalla Cremonese. «Per esperienza, ho come represso oramai il diritto di sognare, non penso più alle big, ma ad allenare bene».



Stagione - Ha parlato degli obiettivi doriani per la prossima stagione: «Ci sono club che per crescere spendono; ebbene, la Sampdoria per competere sceglie un’altra strada, investendo su giovani di qualità». Sul nuovo direttore dell'area tecnica: «L’arrivo di Sabatini è stato un colpo geniale da parte del Presidente Ferrero. Come un grande acquisto. Di solito in questo periodo sono più nervoso, vuol dire che Sabatini mi dà tranquillità perché ho enorme fiducia. Anzi, comincio anche a preoccuparmi, perché io in genere metto pressione ai dirigenti».