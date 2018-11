Giampaolo: «Serve un bagno di umiltà, così non va bene»

All'allenatore della Sampdoria non è piaciuta la sconfitta contro la Roma

Genova - «Dobbiamo fare un bagno di umiltà e ripartire con la giusta testa perchè così non va bene»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro la Roma.



Gara - «Sinceramente non so cosa dire perché la squadra non ha fatto male come contro il Torino. Purtroppo nei momenti di difficoltà non siamo stati bravi a gestire meglio la palla e la Roma ne ha approfittato».



Decisioni - Giampaolo ha poi parlato sulla decisione del Var di non concedere il rigore per fallo di Manolas: «Ho qualche dubbio sulla scelta di non dare il penalty, non capisco perché Irrati sia andato a vedere l’azione, non mi sembrava un episodio grave. Detto ciò dobbiamo cancellare questo momento e soprattutto essere cattivi quando abbiamo le occasioni per fare male agli avversari».



Derby - Dopo la sosta è in programma la stracittadina. Il tecnico doriano ha concluso: «Per noi deve essere la gara per riprendere il cammino perduto ma dobbiamo stare attenti, sappiamo quanto vale questa partita».