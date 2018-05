Il mister della Samp non dovrebbe recuperare Zapata mentre migliorano Quagliarella e Caprari

Genova - «Siamo ancora aggrappati al treno dell’Europa e dobbiamo restarci fino all’ultimo perché il campionato è tutto aperto. Non siamo al top ma serve concretezza e concentrazione»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium.



Avversario - Il mister blucerchiato ha poi parlato della squadra neroverde: «Affronteremo un avversario agguerrito che non è ancora al sicuro e quindi farà di tutto per strappare i punti salvezza e chiudere il discorso il prima possibile».



Singoli - Giampaolo ha poi fatto il punto sugli attaccanti: «Kownacki è l’unico che sta bene mentre Zapata non c’è. Invece per Quagliarella e Caprari speriamo in un miracolo». Poi ha parlato di Praet: «Dennis può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo ma io lo vedo molto bene come mezz’ala. Sicuramente rispetto ai primi mesi ho visto un miglioramento costante».



Esodo - Infine Giampaolo ha parlato dei tanti tifosi che saranno presenti al Mapei Stadium: «Meritano di essere ripagati e noi faremo di tutto perché avvenga tutto ciò».