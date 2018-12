Giampaolo soddisfatto della vittoria: «Grande gara, bravi ai ragazzi»

Su Quagliarella: «Ha la maturità per giocare come vuole»

Genova - «Grande partita da parte dei ragazzi contro una squadra compatta che soprattutto nel primo tempo ci ha concesso pochi spazi. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare i due gol»: lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della sfida vinta 2-0 contro i ducali.



Prova - Il mister doriano ha poi parlato della prova dei suoi attaccanti: «Quagliarella ha la maturità per giocare come vuole e si è guadagnato la stima è l'affetto con il lavoro. Per noi è un valore aggiunto. Caprari? E' forte come tutti le punte a disposizione».



Partite - In vista delle sfide contro Empoli e Chievo Giampaolo ha concluso: «Dobbiamo raccogliere più punti possibili e poi nell'ultima gara in casa del 2019, contro i clienti spero di avere lo stadio pieno».