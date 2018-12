Giampaolo: «Soddisfatto di chi è sceso in campo»

«Ho visto sprazzi di bel gioco, anche se siamo stati poco precisi e un po’ sfortunati»

Genova - «La squadra mi è piaciuta»: così esordisce mister Giampaolo, dopo la vittoria e il passaggio del turno della Sampdoria contro la Spal, in Coppa Italia. E aggiunge: «Partita seria da parte di tutti: di chi ha giocato meno e di chi addirittura non aveva ancora giocato. Meritavano una serata come questa, meritavano gli applausi e il passaggio del turno. Lo dico perché so quanto si allenano e come si applicano durante la settimana».



Il risultato finale è arrivato con una rimonta, dopo essere andati sotto di un gol contro i ferraresi: «Ho visto sprazzi di bel gioco, anche se siamo stati poco precisi e un po’ sfortunati. Vittoria con merito, andiamo avanti in questa avventura. Ora vedremo come sarà il sorteggio: se giocheremo in casa o fuori». Il prossimo match, valido per gli ottavi, sarà contro il Milan.



Sull'annuncio di turnover nella conferenza stampa prima della gara: «Solo una frase buttata lì. Questa era la formazione migliore per questa partita, anche se qualcuno non penserà così. I miei ragazzi sono stati bravi e sono contento di poterlo dire a voi. Questo è il giusto riconoscimento per chi si comporta nella giusta maniera».