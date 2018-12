Giampaolo sulla sconfitta allo Stadium: «Un regalo il rigore per loro, assurdo»

E ironizza: «Se la Juve pareggia in casa ogni tanto non succede niente»

Genova - «Un regalo quel rigore per la Juventus, non si può fischiare, il fallo di mano punito è assurdo» così Giampaolo ritorna sull'episodio più discusso di Juventus-Sampdoria, durante la conferenza stampa post partita. E aggiunge: « Se la Juve pareggia in casa ogni tanto non succede niente. I miei ragazzi hanno dimostrato di avere carattere e personalità e sono contento di questo anche se non vale nulla senza il risultato».



Sull'inizio di partita un po' timido: «Alcune squadre arrivano allo Stadium con mezza partita già persa, perché di fronte c'è la Juventus. Inizialmente siamo stati troppo rispettosi, e ci è mancata la cattiveria difensiva. Dopo il pareggio su rigore siamo stati in partita sotto tutti i punti di vista. Nel complesso sono contento della squadra perchè fare la prestazione e il risultato è sempre molto difficile, non ci è riuscito nessuno, e per me questa partita è finita 2 a 2».



Sull'obbiettivo della squadra: «Rimangono sei o sette squadre più attrezzate della Sampdoria. Nei nove mesi possiamo far valere la nostra voglia di migliorarci e la classifica è corta. Chi sarà più continuo nel campionato avrà ragione sugli altri».