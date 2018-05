Il tecnico della Sampdoria ha ammesso la difficoltà della sua squadra con le squadre in lotta per la salvezza

Genova - «La matematica non ci dà spacciati ma contro il Sassuolo serviva una vittoria e basta, invece non è stato così. Siamo arrivati un po’ scarichi all’appuntamento e non siamo stati incisivi come abbiamo fatto con tutte le cosiddette piccole»: così l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, al termine della sconfitta contro il Sassuolo che certifica l’addio quasi definitivo all’Europa. Il mister ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



Singoli - Il tecnico doriano ha poi spiegato le difficoltà offensive: «L’unico che stava bene era Kownacki mentre Caprari e Quagliarella non erano al top, abbiamo fatto fatica. Sicuramente dobbiamo riflettere perché con determinate squadre abbiamo fatto bene e con quelle in lotta per la salvezza non siamo riusciti mai ad esprimerci. Al di là di tutto i ragazzi mi hanno dato tante gioie e sono andati in alcuni casi oltre le aspettative».



Futuro - Nei giorni scorsi si è vociferato di Giampaolo molto seguito dal Napoli. Il mister doriano ha risposto così: «Da lì mi hanno chiamato per ritirare un premio il 28 maggio invece l’unico presidente che ho sentito è Ferrero».