Giampaolo: «Vittoria fondamentale, bravi a non disunirci sull´1-1»

Il mister ritrova il sorriso dopo un periodo negativo

Genova - «Sono contento del risultato ma soprattutto per il fatto che la squadra non si è disunita dopo il pareggio dell’1-1. Mi auguro che questa vittoria possa dare continuità al nostro cammino dopo un periodo difficile»: lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della gara terminata 4-1 contro il Bologna.



Campionato - «Questa serie A è molto equilibrata e ogni gara rappresenta delle insidie – ha proseguito – Servirà fare più punti possibili e poi vedremo a fine stagione quale sarà la nostra posizione, l’importante però è non snaturarci».



Singoli - Giampaolo ha poi parlato di alcuni elementi della rosa partendo dal suo capitano: «Quagliarella si è riconfermato dopo la grande prova nel derby e ci stupisce per come sta giocando. Vieira a Roma è stato forse uno dei migliori mentre questa sera un po’ meno ma è un ragazzo completo e può diventare un grande giocatore. Ekdal? E’ più completo e ha più esperienza».