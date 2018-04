Giro dell´Appennino, il vincitore è Giulio Ciccone

Genova - E' Giulio Ciccone della BARDIANI CSF il vincitore della 79esima edizione del Giro dell'Appennino. Ha battuto in volata, nella cornice di via XX Settembre nel centro di Genova, i due compagni di fuga Amaro Antunes e Fausto Masnada.



Una corsa cominciata con una fuga al Km 11 con sette corridori. E poi proseguita fino dopo l'imbocco della Salita della Bocchetta quando gli ultimi quattro fuggitivi ( Mateusz Taciak, Barcelo Aragon, Enrico Salvador, Filippo Fortin) venivano ripresi e poi staccati, come tutti gli altri, dai tre che arriveranno fino all'arrivo. Dopo la Bocchetta il dominio di Ciccone in salita si è ripetuto. Primo sul GP di Fraconalto, primo sull'ultimo GP di giornata ( il settimo della corsa) al Passo dei Giovi dove il gruppo transitava ormai staccato già di 2 minuti.

Poi la lunga volata verso il centro di Genova tra scatti e controscatti con la volata finale.



«Mi davano tra i favoriti, in questi casi non è mai facile perché tutti ti stanno con gli occhi addosso - ha spiegato Ciccone a fine corsa - Un percorso duro, tecnico, non prevedibile. Il Passo della Bocchetta così lontano dal traguardo rendeva tutto quanto molto difficile . Era necessario salire a tutta ma tenendosi le energie per i tanti chilometri alla fine. Il vento contro non ha poi facilitato la fuga, ma alla fine ho potuto sfruttare il mio spunto veloce».