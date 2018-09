L'attaccante è risultato positivo ad una sostanza "specificata"

Genova - Giuseppe Rossi, lo scorso 12 maggio dopo Benevento-Genoa, è risultato positivo ad un controllo antidoping. La sostanza in questione è la dorzolamide (contenuta ad esempio nei colliri). Non è una sostanza proibita, ma specificata: di cui ne è consentito l'uso in casi specifici e su cui si è fatto richiesta precedentemente.



Il giocatore non ha dato ragioni plasubili e la Procura Nado chiede un anno di stop. Il processo è fissato per il 1 ottobre.