Gli abbonati del ´46 che hanno festeggiato insieme alla Sampdoria

La foto dei coetanei della Samp presenti al Ferraris

Genova - La partita di Coppa Italia di ieri sera è stata anche occasione per festeggiare i 72 anni della Sampdoria, evento per il quale la dirigenza ha deciso di coinvolgere gli abbonati nati nel 1946 (per conoscere i dettagli http://www.genovapost.com/genova/sport/la-samp-festeggia-il-compleanno-insieme-gli-abbonati-nati-nel-46-134583.aspx ).

Grande festa dentro e fuori lo stadio. 44 coetanei della Samp hanno partecipato, sedendosi in Tribuna d’Onore e scendendo sul manto erboso per scattare una foto (condivisa dal sito sampdoria.it).