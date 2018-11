Gli Sport Invernali in festa sabato a Genova

Genova - Sabato prossimo, a partire dalle 15, l’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice ospiterà la tradizionale cerimonia di premiazione del Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Invernali. Il riconfermato presidente Michele Torini, assieme al nuovo Consiglio, premierà tutti gli atleti e le atlete distintisi nella stagione scorsa e alzeranno il sipario sull’anno agonistico 2018-2019. In copertina, nel Trofeo Gaminara, l’Imperia Sci 2004 (nella foto) che si riconferma società al vertice della classifica regionale davanti a Prato Nevoso Gam Genova e Sci Club 3G.



Tra le Giovani, nel Trofeo Ski Store, brillano Maria Senes (Imperia Sci 2004), leader di una classifica con protagoniste anche Federica Tatini (Prato Nevoso Gam Genova) e Giulia Russo (Prato Nevoso Gam Genova). La miglior Senior è Gaia Traverso (Snowteam Sanremo), con un punteggio superiore a Martina Parodi (Sci Club Savona) e Veronica Risso (Imperia Sci 2004). A vincere tra le Master è Cristina Robotti (Imperia Sci 2004). Nel Trofeo Alp Station, categoria Ragazze, si distinguono Silvia Laurano (Imperia Sci), con Marina Filippi (Snowteam Sanremo) al secondo posto e Rebecca Bariani (Prato Nevoso Gam Genova) al terzo. In campo maschile sorride Umberto Conti (Imperia Sci 2004), seguito in classifica da Matteo Russi (Imperia Sci 2004) e Luca Arzani (Sci Club 3G). A ottenere i maggiori punteggi tra gli Allievi, sono Elisa Pagani (Imperia Sci 2004) e Pietro Salsotto (Imperia Sci 2004) precedendo rispettivamente Chiara Domenici (Sci Club Bronzi) e Ludovica Cavallero (Grizzly Snow Team), Alberto Badino (Imperia Sci 2004) e Filippo Govi (Prato Nevoso Gam Genova).



Nel Trofeo AZ Sport, categoria Ragazzi, Andrea Cervetto (Prato Nevoso Gam Genova), bravo a imporsi su Matteo Arzani (Sci Club Tre G) e Federico Pappalardo (Sci Club Tre G). Bene Alessandro Imperiale (Snow Team Sanremo) tra i Senior dove mette in fila Alessandro Cortese (Sci Club 3G) e Mattia Lovera (Cuneo).



I leader nella categoria Cuccioli sono Angelica Goich (Imperia Sci 2004), per un podio completato da Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e Beatrice Remussi (Coordinamento Valbormida), e Alessio Fracchi (Coordinamento Valbormida), davanti a Federico Fossati (Sci Club Savona) e Giacomo Balbo (Grizzly Snow Team). I migliori nel Baby sono Marta Lazzaroni (Snowteam Sanremo) e Marco Badino (Imperia Sci 2004), rispettivamente davanti a Emma Riva (Imperia Sci 2004) e Valentina Ferraiuolo (Coordinamento Valbormida), Mattia Poggi (Grizzly Snow Team) e Ilario Pera (Sci Club Ceva). Nella categoria Superbaby si registrano le affermazioni di Cecilia Balbo (Grizzly Snow Team) e Jonathan Cano (Snowteam Sanremo) rispettivamente su Giulia Giordano (Snowteam Sanremo) e Francesca Pera (Sci Club Ceva), Matteo Leone (Imperia Sci 2004) e Federico Tomasi (Coordinamento Val Bormida).



Numerosi anche i riconoscimenti per la categoria Master. Il Comitato Regionale consegnerà un premio anche a tutti i campioni regionali 2018.